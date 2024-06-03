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Ночь без света: российский удар лишил Украину электроэнергии

Посол ЕС Матернова прокомментировала ответный удар России

2:45
Силовые структуры » Военные новости

Представитель Европейского Союза на Украине Катарина Матернова раскрыла информацию о последствиях российского контратакующего удара по электростанциям Украины в ночь на 1 июня, сообщает EADaily.

Посол ЕС Матернова прокомментировала ответный удар России
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На своей странице в социальной сети Посол поделилась о встречах с представителями украинского правительства.

"Мы обсудили основные направления деятельности Украины в ближайшие месяцы, включая неотложную потребность в поставках энергетического оборудования, необходимого для смягчения последствий постоянных ракетных атак России на энергетическую инфраструктуру. Учитывая последний удар, произошедший две ночи назад, Россия уничтожила значительные 9,2 ГВт энергетических мощностей", — отметила посол.

До последнего контратакующего удара, произошедшего в ночь на 1 июня, министр энергетики Герман Галущенко сообщал о потере 8 ГВт. Следовательно, можно предположить, что в субботу Украине могло бы не хватить 1,2 ГВт мощности электростанций.

Оператор множества тепловых электростанций (ТЭС) компании ДТЭК сообщил о повреждениях, полученных двумя ее ТЭС в результате контратакующего удара, при этом повреждения оказались серьезными. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также сообщил на телеканале "Суспильный", что пострадали гидроэлектростанции.

Согласно данным ГУ МЧС Украины в Ивано-Франковской области, под удар попала одна из самых мощных станций страны — Бурштынская ТЭС, мощность которой составляет 2,3 ГВт.

Ранее в Киеве уже сообщали о двух ударах по этой станции в марте и мае. Директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал о повреждении всех блоков Бурштынской ТЭС в марте.

Ясно, что в Киеве могут либо преувеличивать, либо занижать масштабы ущерба. Особенно учитывая, что Бурштынская ТЭС имеет несколько блоков, а не только один или два.

Сообщения о потерях в 9,2 ГВт могут указывать на то, что украинская генерация энергии сократилась примерно до 11 ГВт. Из этой суммы около 8 ГВт приходится на атомные электростанции, часть которых сейчас находится на профилактическом ремонте, что также привело к возобновлению круглосуточных отключений электроэнергии по всей Украине.

Оставшиеся мощности представлены тепловыми электростанциями, газотурбинными электростанциями и солнечными электростанциями.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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