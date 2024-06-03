Открылся официальный штаб Уссурийского казачьего войска

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Открытие штаба Уссурийского казачьего войска состоялось в Хабаровске в понедельник, 3 июня. Учреждение возглавил первый заместитель атамана Уссурийского казачьего войска есаул Тимофей Кузьмин.

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"Это историческое событие для дальневосточного казачества. Создание учреждения призвано обеспечить на постоянной основе реализацию Стратегии государственной политики в отношении российского казачества в Дальневосточном федеральном округе и придать новый импульс развитию Уссурийского казачьего войска", — прокомментировал открытие штаба атаман Уссурийского казачьего войска, член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Агибалов.

В январе 2024 года правительством Хабаровского края было принято решение о создании краевого государственного казенного учреждения "Казаки Хабаровского края". По словам атамана, создание штаба является логичным шагом, который позволит создать подробные структуры на других субъектах Дальневосточного округа.

"В планах открытие в сентябре возрожденного Казачьего кадетского корпуса графа Муравьева-Амурского. Это первый казачий корпус на территории Дальневосточного федерального округа", — добавил Александр Агибалов.

Создание штаба войска начиналось при участии губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, при котором казачество получило новый виток развития. Назначенный после его отставки временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Демешин с самого начала своей деятельности продолжает политику своего предшественника по развитию и поддержке казачества в регионе. На прошлой неделе состоялось его первое публичное мероприятие с казаками — открытие военно-полевых сборов Уссурийского казачьего войска. Поддержка властей Хабаровского края повысит эффективность работы по возрождению и сохранению казачьих традиций в регионе.