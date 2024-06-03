Старшой приказал! Украинской армии срочно нужно начинать контрнаступление

Киеву срочно необходимо начать контрнаступление

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённым силам Украины срочно нужно контрнаступление.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Об этом сообщает Foreign Policy, отмечая, что это поможет киевской власти при будущих переговорах с Москвой занять более сильную позицию. Контрнаступать надо на Харьковском направлении, пишет автор статьи.

И на этом настаивают в США. Под это и была заточена мобилизация.

Армия Украины хотя и не сможет нанести поражения русским войскам, но поскольку Банковой в будущем придётся соглашаться на переговоры, то надо сейчас сделать всё, чтобы для Украины это окончилось наименьшими территориальными потерями.

Издание предлагает три варианта:

В ближайшее время РФ добьется успехов на поле боя и навяжет Киеву мирный договор на своих условиях: возьмет территории, а остальное оставит под "контролем".

Киев сможет отбить часть территорий, и по результатм мирного договора страна войдёт в Евросоюз и НАТО, но на территории Украины не будут располагаться военные из других стран.

Никто не добьётся успехов, после мирного договора Украина будет нейтральной страной, но не под влиянием России и с западным оружием.