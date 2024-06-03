Канцлер Олаф Шольц не считает разрешение на применение немецкого оружия против России опасным

Олаф Шольц, канцлер Германии, не видит риска эскалации конфликта в случае применения немецкого оружия для защиты от России в районе Харьковской области Украины.
"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern.
В то же время Олаф Шольц избегает разрешения поставок ракет Taurus Украине, поскольку это может спровоцировать ответные удары России по Германии.
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