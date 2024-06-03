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Канцлер Олаф Шольц не считает разрешение на применение немецкого оружия против России опасным

Шольц не верит в рост эскалации по причине ударов немецким оружием по России

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Силовые структуры » Военные новости

Олаф Шольц, канцлер Германии, не видит риска эскалации конфликта в случае применения немецкого оружия для защиты от России в районе Харьковской области Украины.

Шольц не верит в рост эскалации по причине ударов немецким оружием по России
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International

"В этом вопросе мы уверены, что это не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и американский президент, речь идет лишь о том, чтобы, например, суметь защитить такой крупный город, как Харьков", — заявил Шольц в интервью радиостанции Antenne Bayern.

В то же время Олаф Шольц избегает разрешения поставок ракет Taurus Украине, поскольку это может спровоцировать ответные удары России по Германии.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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