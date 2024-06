Канцлер Олаф Шольц не считает разрешение на применение немецкого оружия против России опасным

Олаф Шольц, канцлер Германии, не видит риска эскалации конфликта в случае применения немецкого оружия для защиты от России в районе Харьковской области Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 International