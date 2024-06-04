Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, почему молодёжи стоит задуматься о страховании
Кинологи рассказали, как отучить собаку лаять в квартире
Подкормки для максимального урожая огурцов
Карпин: "Я даже участников Евро не знаю"
Nutrients: фрукты и овощи снижают риск развития саркопении
Мастерство с консилером: пять хитростей для идеального макияжа
Нижегородский аэропорт наказали за нарушение закона "О защите конкуренции"
Раскрыт вред вчерашнего чая: химик советует не лениться заваривать свежий
Лучшие приложения для проверки загранпаспортов
У ПВО России появилась новая цель: названы особенности планируемых к передаче Украине шведских самолётов ДРЛО

Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C

Силовые структуры » Военные новости

Швеция планирует поставить Киеву два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C
Фото: commons.wikimedia.org by Gnolam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Аналитик Евгений Даманцев отметил, что хотя эти самолеты не изменят кардинально стратегический расклад на фронте, они внесут важные коррективы в украинскую оборону. Маршруты их барражирования будут проходить на удалении 200-300 км от российских границ для минимизации риска перехвата, что снизит обзор воздушного пространства над Россией.

Радары PS-890 Erieye смогут обнаруживать российские Су-34 при выполнении боевых задач, однако самолеты не застрахованы от перехвата, так как российские ракеты могут поражать цели на расстоянии до 400 км. Радары PS-890 также способны обнаруживать ракеты на малых высотах на дистанции 80-120 км, что повысит эффективность противоракетной защиты, сообщает "Военное дело".

Кроме того, ASC 890 усилят возможности ВСУ по созданию воздушных засад и наведению истребителей F-16A на вражеские крылатые ракеты.

В итоге, несмотря на то что новые шведские радары не изменят кардинально ход военных действий, они значительно усилят обороноспособность Украины, обеспечивая более точное и своевременное обнаружение воздушных и ракетных угроз.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин Александр Голобородько получил спецприз "За выдающийся вклад в актёрскую профессию" Анжела Якубовская
Тёртый пирог с клубникой: сплошное ягодное удовольствие к чаю
Эти породы кошек с самым сложным характером: подумайте 2 раза перед тем, как их заводить
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Рассказываем, как окучивать картофель в жару на дачном участке
Последние материалы
СК "Абсолют Страхование" выплатила 8 млн рублей за повреждённый грузовик DAF
Дина Саева похвасталась сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей
Ухудшение памяти возможно из-за нехватки витамина D
ТОП-5 застройщиков Москвы по объему жилищного строительства
Nutrients: чеснок эффективно снижает уровень сахара в крови
Гастроэнтеролог Утюмова: больше всего жира содержит оленье молоко
Порье: "Мой нос точно сломан"
Как избавиться от секущихся кончиков: советы по уходу за волосами
Эти удобрения подойдут для толстянки
Ветеринары ответили, какой шанс рака костей у больших собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников