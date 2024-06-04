У ПВО России появилась новая цель: названы особенности планируемых к передаче Украине шведских самолётов ДРЛО

Швеция поставит Киеву самолёты ДРЛО: чем опасны Saab 340 AEW&C

Швеция планирует поставить Киеву два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

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Аналитик Евгений Даманцев отметил, что хотя эти самолеты не изменят кардинально стратегический расклад на фронте, они внесут важные коррективы в украинскую оборону. Маршруты их барражирования будут проходить на удалении 200-300 км от российских границ для минимизации риска перехвата, что снизит обзор воздушного пространства над Россией.

Радары PS-890 Erieye смогут обнаруживать российские Су-34 при выполнении боевых задач, однако самолеты не застрахованы от перехвата, так как российские ракеты могут поражать цели на расстоянии до 400 км. Радары PS-890 также способны обнаруживать ракеты на малых высотах на дистанции 80-120 км, что повысит эффективность противоракетной защиты, сообщает "Военное дело".

Кроме того, ASC 890 усилят возможности ВСУ по созданию воздушных засад и наведению истребителей F-16A на вражеские крылатые ракеты.

В итоге, несмотря на то что новые шведские радары не изменят кардинально ход военных действий, они значительно усилят обороноспособность Украины, обеспечивая более точное и своевременное обнаружение воздушных и ракетных угроз.