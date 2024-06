У ПВО России появилась новая цель: названы особенности планируемых к передаче Украине шведских самолётов ДРЛО

Швеция планирует поставить Киеву два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890 (Saab 340 AEW&C).

