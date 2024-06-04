Освобождение Донбасса. Российская армия подняла флаг в центре Парасковиевки

Вооружёныве силы России в центре Парасковиевки (ДНР) подняли флаг.
Сообщается что большая часть населённого пункта уже под контролем штурмовых отрядов российской армии. Русские бойцы продолжают зачистку западных окраин посёлка.
Сегодня, 4 июня, утром украинские аналитические ресурсы также подтвердили продвижение российской группировки на данном направлении.
Ранее сообщалось, что российская армия вышла к северо-западным окраинам населённика Парасковеевка. Автотрасса на важнейший логистический центр ВСУ — Угледар всё ближе.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?