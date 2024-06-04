На Украине запретят выезд мужчинам с двойным гражданством

На Украине скоро закроют границы для всех, в том числе имеющим второе граданство

На телемарафоне представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что военнообязанных украинцев с видом на жительство в других странах не будут выпускать из страны.

Кроме того, ограничения коснутся и украинцев с двойным гражданством. С начала июня в Украине упразднили исключение «проживание за границей» при выезде из страны.

В сообщении украинского посольства в США говорится, что во время пребывания в стране человек с украинским и американским гражданством будет рассматриваться как гражданин Украины. Посольство также рекомендовало людям с двойным гражданством не ездить на Украину, а тем, кто уже находится в стране, — «найти укрытие и подчиняться всем местным распоряжениям».

На территории Украины сотрудники военкоматов хватают всех мужчин старше 25 лет и отправляют на фронт.