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В Москве устроили перестрелку в супермаркете

В ТЦ в Москве произошла перестрелка, двое ранены

Силовые структуры » МВД

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы произошла стрельба. По предварительной информации, пострадали два человека. 

В ТЦ в Москве произошла перестрелка, двое ранены
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

"Инцидент произошел на Костромской улице у торгового центра. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия, виновника ищут, выясняются все обстоятельства инцидента. Полиция просит граждан близлежащих районов быть осторожными.  

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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