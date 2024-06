В Москве устроили перестрелку в супермаркете

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы произошла стрельба. По предварительной информации, пострадали два человека.

