В Москве устроили перестрелку в супермаркете

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы произошла стрельба. По предварительной информации, пострадали два человека.
"Инцидент произошел на Костромской улице у торгового центра. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия, виновника ищут, выясняются все обстоятельства инцидента. Полиция просит граждан близлежащих районов быть осторожными.
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