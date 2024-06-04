В Москве устроили перестрелку в супермаркете

В ТЦ в Москве произошла перестрелка, двое ранены

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы произошла стрельба. По предварительной информации, пострадали два человека.

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"Инцидент произошел на Костромской улице у торгового центра. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время полиция проводит следственные мероприятия, виновника ищут, выясняются все обстоятельства инцидента. Полиция просит граждан близлежащих районов быть осторожными.