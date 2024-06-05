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Михаил Подоляк объявил, что теперь "красных линий" больше нет

Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация

Силовые структуры » Военные новости

В зоне Специальной военной операции на Украине исчезли все ограничения, и начался рост напряжённости в конфликте. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.

Советник Зеленского заявил, что теперь им позволено всё, ибо началась эскалация
Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Всё то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да"

Западным партнёрам Киева следовало бы обеспокоиться данным заявлением, поскольку оно может означать, что киевский режим теперь вообще не считает себя связанным какими-либо правилами ведения войны или иными международными нормами. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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