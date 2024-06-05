В зоне Специальной военной операции на Украине исчезли все ограничения, и начался рост напряжённости в конфликте. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.
"Все вчерашние "красные линии" исчезли. Всё то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да"
Западным партнёрам Киева следовало бы обеспокоиться данным заявлением, поскольку оно может означать, что киевский режим теперь вообще не считает себя связанным какими-либо правилами ведения войны или иными международными нормами.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.