Михаил Подоляк объявил, что теперь "красных линий" больше нет

В зоне Специальной военной операции на Украине исчезли все ограничения, и начался рост напряжённости в конфликте. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Telegram-канале.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International