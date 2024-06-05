Военный эксперт Корнев рассказал о преимуществах ТОС-3 "Дракон"

Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"

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Министерство обороны России представило новую модификацию тяжёлого огнемёта — ТОС-3 "Дракон". Это произошло в рамках празднования 45-летия со дня создания 1-й гвардейской мобильной бригады РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0

В ролике Минобороны можно увидеть готовые образцы новой техники. У ТОС-3 "Дракон" 15 направляющих для реактивных снарядов, в то время как у предыдущих моделей, таких как ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк", их было 30 и 24 соответственно, а у колёсной ТОС-2 — 18.

О том, чем примечательна новая техника, почему с каждым выпуском сокращается боекомплект и почему производители вернулись к танковому шасси, рассказал Дмитрий Корнев — военный эксперт и основатель портала MilitaryRussia. ru в интервью для NewsInfo. Ru.

"Расскажу в двух словах о новой модификации ТОС-3 "Дракон", поскольку по данной модели пока нет какой-то конкретики. Судя по всему, дальнобойность увеличена. Выводы можно сделать по удлинившимся направляющим ракетных снарядов, с большой вероятностью дальность действия выше. Возможно, эти снаряды стали более точными. Если там используется система коррекции огня, то она увеличивает точность попадания", — объяснил Корнев.

Относительно уменьшения количества направляющих эксперт сказал следующее:

"Вероятно, выполнена более прочная конструкция самого пакета, плюс, возможно, постепенно хотят сделать этот пакет заменяемым, как кассету. И ещё один момент — возможности этой системы. Она обладает повышенным могуществом, соответственно, ей необязательно иметь такое количество снарядов для выполнения большинства боевых задач. А уменьшенный пакет — это меньшие габариты и возможности демаскировки, обнаружения, идентификации объекта, и больше возможностей для установки дополнительной защиты. В частности, видно, что есть защита от дронов. Вероятно, есть ещё дополнительное бронирование с учётом пожеланий по итогам СВО", — предположил эксперт.

Также он отметил сохранение гусеничных шасси, которые позволяют упростить производство и обеспечить высокую проходимость.

"Во-первых, гусеничные шасси у нас есть, они достаточно эффективны, и это танковое шасси унифицировано с Т-90. Соответственно, может обслуживаться подавляющим большинством подразделений. Второй момент — танковое шасси показало себя как шасси высокой проходимости без ограничений для использования в зоне СВО. Всё-таки у колёсной техники есть определённые ограничения — это дороги общего пользования разного уровня. Там, где пройдёт танк, автомобильное шасси сможет пройти не везде", — отметил Дмитрий Корнев.

Корнев полагает, что эта модификация была разработана в период специальной военной операции с учётом опыта, полученного в ходе её проведения, и пожеланий военных.