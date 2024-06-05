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Владимир Путин: война закончится, если Украине прекратят поставлять оружие

0:48
Силовые структуры » Военные новости

Президент Владимир Путин на вопрос американского журналиста из Associated Press о том, что необходимо для прекращения войны на Украине ответил, что со стороны США необходимо прекращение поставок оружия.

"Для остановки боевых действий на Украине необходимо перестать поставлять Киеву оружие"

После этого по мнению Путина война закончится в течение двух или трёх месяцев. Также он полагает, что необходимо не вмешиваться в процессы мирных переговоров, если они начнутся, как это было в марте 2022 года, когда именно вмешательство английского премьер-министра Бориса Джонсона, который действовал по указанию американских союзников имевшиеся договорённости были упразднены, "выкинуты в помойку".

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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