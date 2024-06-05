Владимир Путин дал краткий ответ, как прекратить боевые действия на Украине

Владимир Путин: война закончится, если Украине прекратят поставлять оружие

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Владимир Путин на вопрос американского журналиста из Associated Press о том, что необходимо для прекращения войны на Украине ответил, что со стороны США необходимо прекращение поставок оружия.

"Для остановки боевых действий на Украине необходимо перестать поставлять Киеву оружие"

После этого по мнению Путина война закончится в течение двух или трёх месяцев. Также он полагает, что необходимо не вмешиваться в процессы мирных переговоров, если они начнутся, как это было в марте 2022 года, когда именно вмешательство английского премьер-министра Бориса Джонсона, который действовал по указанию американских союзников имевшиеся договорённости были упразднены, "выкинуты в помойку".