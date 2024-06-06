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В США полагают удары по России американским оружием приемлемыми

Госдеп США полагает, что удары по России соответствуют уровню эскалации

0:45
Силовые структуры

Как сообщили в госдепартаменте США, американская сторона считает, что удары Вооружённых сил Украины с использованием американского оружия по территории России могут быть «адекватным ответом» на эскалацию конфликта.

Госдеп США полагает, что удары по России соответствуют уровню эскалации
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ранее публичные лица, в том числе и президент Джо Байден отрицали возможность Украины наносить удары американским оружием по территории России (в границах 1991 года). Однако по мере ухудшения оперативной обстановки такое разрешение американцы дали такое разрешение "самим себе", поскольку ключевую роль в использовании высокоточного вооружения играют американцы, украинцев могут допускать только к "нажатию кнопки". 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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