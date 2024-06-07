Последнее предупреждение: перечислены варианты жесткого ответа Западу

Военный эксперт Сивков предложил варианты жёсткого ответа Западу

2:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Доктор военных наук и военный эксперт Константин Сивков высказал свое мнение относительно ответа России на украинский удар по российской станции предупреждения о ракетном нападении под Армавиром. По его словам, этот инцидент показывает стремление Запада проверить готовность Москвы к решительным мерам, сообщает "Военное дело".

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Удар по этой станции намного опаснее, чем по аэродромам и другим объектам. Потеря эффективной системы предупреждения о ракетном нападении (ПРН) создаёт условия для возможного превентивного удара, и мы не сможем зафиксировать атаку до момента падения ракеты. С помощью этих РЛС мы можем обнаружить атаку, что даёт нам от 15 до 30 минут для организации ответного удара", — объяснил значимость станции Сивков.

Он уверен, что Россия должна ответить на такое нападение жестко.

"Это беспрецедентный и крайне опасный случай. Если мы сейчас не отреагируем, последствия будут ужасными", — считает Сивков.

Он утверждает, что любые действия России, направленные на деэскалацию, будут восприниматься как слабость. Поэтому, по его мнению, необходимы решительные действия, которые демонстрируют решимость и жесткость, но при этом не дают Западу повода для ударов.

Среди возможных ответных мер, которые могут повысить напряженность, он назвал несколько вариантов. Например, передать дружественным России странам современные ракетные системы, которые могли бы использоваться для ударов по военным базам НАТО.

Он также предложил возможность нанесения прямого удара крылатыми ракетами по аналогичной американской станции предупреждения о ракетном нападении в Британии.

"Кроме того, может быть объявлено о переводе стратегических сил сдерживания в полную готовность с выдачей полетных заданий", — продолжил Сивков.

Он также предложил передать войскам 25 процентов тактического ядерного оружия России для загрузки в пусковые установки, на корабли и самолеты. В крайнем случае, если никакие другие меры не сработают, эксперт предложил нанести демонстрационный ядерный удар по одной из снежных шапок Северного полюса.