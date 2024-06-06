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Дмитрий Песков полагает, что у России есть возможность противодействия западным поставкам оружия

Дмитрий Песков: Россия может не допускать западных поставок оружия Украине

Силовые структуры

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента "Известий" Николая Иванова, заявил, что у России есть средства для противодействия поставкам западного оружия на Украину.

Так он прокомментировал слова Владимира Путина на встрече с главами информагентств о том, что Россия осведомлена о планах коллективного Запада поставить Украине истребители F-16.

"Каждая новая поставка является новым витком эскалации напряженности, и ответственность за этот новый виток лежит на тех странах, которые его инициируют", сказал Песков.

Ранее западные лидеры заявляли, что поставленное ими оружие может быть использовано против объектов на всей территории России. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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