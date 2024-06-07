Владимир Путин призвал не спекулировать на теме ядерного оружия

Владимир Путин, президент и Верховный главнокомандующий потребовал прекратить спекуляции насчёт применения ядерного оружия.
Ранее на пропагандистских ресурсах тема превентивного ядерного оружия неоднократно активно поднималась, как нечто вполне допустимое и даже едва ли не желательное. Например, пропагандист Владимир Соловьёв предлагал нанести ядерный удар по Прибалтике после атак дронов, предположительно с их территории. Да и ведущий дискуссии в рамках форума ПМЭФ профессор Сергей Караганов, почему-то считающийся одним из ведущих мировых интеллектуалов, считал вполне правильным превентивное применение ядерного оружия против стран НАТО, что должно было по его мнению заставить их отказаться от агрессивных намерений в отношении России.
"Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога (ядерное оружие — А. М.), обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация".
Владимир Путин призвал перестать спекулировать на подобные темы и всу про использование ядерного оружия не упоминать, тем более, что у России вполне развиты и обычные виды вооружений, те же бронетанковые войска
"Я бы всех попросил, всуе такие вещи не упоминать"
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?