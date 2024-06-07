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Владимир Путин призвал не спекулировать на теме ядерного оружия

Верховный главнокомандующий потребовал прекратить спекуляции

1:28
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Путин, президент и Верховный главнокомандующий потребовал прекратить спекуляции насчёт применения ядерного оружия.

Верховный главнокомандующий потребовал прекратить спекуляции
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее на пропагандистских ресурсах тема превентивного ядерного оружия неоднократно активно поднималась, как нечто вполне допустимое и даже едва ли не желательное. Например, пропагандист Владимир Соловьёв предлагал нанести ядерный удар по Прибалтике после атак дронов, предположительно с их территории. Да и ведущий дискуссии в рамках форума ПМЭФ профессор Сергей Караганов, почему-то считающийся одним из ведущих мировых интеллектуалов, считал вполне правильным превентивное применение ядерного оружия против стран НАТО, что должно было по его мнению заставить их отказаться от агрессивных намерений в отношении России.

"Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога (ядерное оружие — А. М.), обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но скорее всего закончится вся человеческая цивилизация".

Владимир Путин призвал перестать спекулировать на подобные темы и всу про использование ядерного оружия не упоминать, тем более, что у России вполне развиты и обычные виды вооружений, те же бронетанковые войска

"Я бы всех попросил, всуе такие вещи не упоминать"

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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