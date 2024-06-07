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Йенс Столтенберг не намерен добиваться создания фонда помощи Украине

Украина не получит 100 млрд.$ от НАТО

0:49
Силовые структуры

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может не реализовать планы по созданию фонда помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро за счёт взносов стран альянса в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Украина не получит 100 млрд.$ от НАТО
Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

По информации издания, новое предложение, которое может быть поддержано на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе на следующей неделе, предполагает, что государства альянса будут выделять 40 миллиардов евро ежегодно на помощь киевским властям.

Также издание отмечает, что Турция призвала союзников по Североатлантическому альянсу избегать того, чтобы любая координация помощи создавала впечатление более активного участия НАТО в конфликте.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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