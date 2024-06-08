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Мощный прорыв в Часове Яре: десантники ВДВ армии России зачищают микрорайон "Канал"

В Часове Яре десант ВДВ зачищает микрорайон "Канал"

0:39
Силовые структуры

На данный момент десантники ВДВ на Харьковском направлении в Часове Яре зачищают микрорайон "Канал" и приближаются к микрорайону "Новый".

В Часове Яре десант ВДВ зачищает микрорайон "Канал"
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ивановская 98-я дивизия ВДВ, двигаясь от Артёмовска, прорвала оборону ВСУ, заняв большую часть городских улиц и приблизившись к каналу, за которым начинается мкр. "Новый".

Потерю контроля над "Каналом" подтверждают и укроресурсы.

Кстати, сегодня, 8 июня, российские воины подняли флаг ВДВ на многоэтажке мкр. "Новый", подтверждая контроль российских войск на этом участке фронта.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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