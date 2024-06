Мощный прорыв в Часове Яре: десантники ВДВ армии России зачищают микрорайон "Канал"

На данный момент десантники ВДВ на Харьковском направлении в Часове Яре зачищают микрорайон "Канал" и приближаются к микрорайону "Новый".

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International