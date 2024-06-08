На данный момент десантники ВДВ на Харьковском направлении в Часове Яре зачищают микрорайон "Канал" и приближаются к микрорайону "Новый".
Ивановская 98-я дивизия ВДВ, двигаясь от Артёмовска, прорвала оборону ВСУ, заняв большую часть городских улиц и приблизившись к каналу, за которым начинается мкр. "Новый".
Потерю контроля над "Каналом" подтверждают и укроресурсы.
Кстати, сегодня, 8 июня, российские воины подняли флаг ВДВ на многоэтажке мкр. "Новый", подтверждая контроль российских войск на этом участке фронта.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.