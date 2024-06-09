По-честному не готовы. ВСУ отступают в Часове Яре и избегают боев со штурмовиками ВДВ

ВСУ отступают в Часове Яре, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Артёмовском направлении боевики Вооружённых сил Украины отступают в городе Часов Яр, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ армии России.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

"Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов", — подчёркивает военкор.

К исходу прошедших суток националисты признали потерю большей части мкр. "Канал" и свой отход на западный фланг города.

Уже сообщалось, что на одном из зданий города десантники ВДВ подняли российский флаг.