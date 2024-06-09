На Артёмовском направлении боевики Вооружённых сил Украины отступают в городе Часов Яр, избегая боев со штурмовыми подразделениями ВДВ армии России.
Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.
"Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление. Оставшихся сил не хватает для удержания кварталов", — подчёркивает военкор.
К исходу прошедших суток националисты признали потерю большей части мкр. "Канал" и свой отход на западный фланг города.
Уже сообщалось, что на одном из зданий города десантники ВДВ подняли российский флаг.
Житель США побывал в России и описал местные квартиры как "очень бедные".