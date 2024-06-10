В США заявляют, что якобы сбили российский самолёт А-50

В США уверяют, что якобы сбили российский самолёт А-50

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Пентагон сообщил, что российский самолёт А-50 был сбит системой Patriot.

"Некоторые комплексы ЗРК используются для защиты статических объектов, другие перемещаются по фронту и делают "действительно исторические вещи", устраивая засады российской авиации" — похвалилась помощник начальника штаба 10-й Армии США Розанна Клементе.

Ранее советник Байдена заявил, что Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России. Sky News с радостью сообщил, что ВСУ атакуют российские территории с помощью военного самолёта.

Самолёт А-50 (изделие "А", по кодификации НАТО: Mainstay — "Оплот") — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева совместно с НПО "Вега" (Московский научно-исследовательский институт приборостроения). Всего считается, что на вооружении состоят около 20 единиц подобной техники.

К данному сообщению следует отнестись скептически: минобороны России пока о подобном происшествии не заявляло, и американцы вполне могли совершить информационный вброс.