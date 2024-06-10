Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые объяснили, почему собака виляет хвостом
Секреты эффективного умывания: как правильно заботиться о коже лица
Как приготовить сэндвич с курицей и авокадо
Захарова: Запад строил козни перед ПМЭФ
Постройневшая Анна Нетребко показала красивые ноги
Секреты идеальной пересадки взрослых растений
Современные школьники эмоционально отреагировали на фильм "Чучело"
Banki.ru: ДТП на крытом паркинге попадает под действие ОСАГО
1 простой способ избавиться от сухости глаз
В США заявляют, что якобы сбили российский самолёт А-50

В США уверяют, что якобы сбили российский самолёт А-50

1:25
Силовые структуры » Военные новости

Пентагон сообщил, что российский самолёт А-50 был сбит системой Patriot.

"Некоторые комплексы ЗРК используются для защиты статических объектов, другие перемещаются по фронту и делают "действительно исторические вещи", устраивая засады российской авиации" — похвалилась помощник начальника штаба 10-й Армии США Розанна Клементе.

Ранее советник Байдена заявил, что Украина уже использовала американское оружие для нанесения ударов по территории России. Sky News с радостью сообщил, что ВСУ атакуют российские территории с помощью военного самолёта.

Самолёт А-50 (изделие "А", по кодификации НАТО: Mainstay — "Оплот") — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. М. Бериева совместно с НПО "Вега" (Московский научно-исследовательский институт приборостроения). Всего считается, что на вооружении состоят около 20 единиц подобной техники. 

К данному сообщению следует отнестись скептически: минобороны России пока о подобном происшествии не заявляло, и американцы вполне могли совершить информационный вброс. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Подкормка лука золой зарядит на рост крупных луковиц
В июне проведите подкормку лука этим раствором: залог хорошего урожая
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
"Правый" поворот на выборах не уведёт Европу от надзора США Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Поливаем огурцы правильно: рассказываем, как не допустить частых ошибок
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Спасаем крыжовник от огнёвки: во время наливания ягод обработайте кусты этим
Последние материалы
Секреты эффективного умывания: как правильно заботиться о коже лица
Как приготовить сэндвич с курицей и авокадо
Захарова: Запад строил козни перед ПМЭФ
Постройневшая Анна Нетребко показала красивые ноги
Секреты идеальной пересадки взрослых растений
Современные школьники эмоционально отреагировали на фильм "Чучело"
Banki.ru: ДТП на крытом паркинге попадает под действие ОСАГО
1 простой способ избавиться от сухости глаз
Срок службы батарей для базовых станций сотовой связи увеличен с 10 до 15 лет
Один из следующих пяти лет станет самым жарким в истории наблюдений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников