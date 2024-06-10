Истребители F-16, использующиеся ВСУ, будут базироваться за границей

Стало известно, где будут базироваться украинские самолёты F-16

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Как сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Украины Сергей Голубцов, некоторые истребители F-16, полученные страной от западных партнёров, будут размещены на авиабазах за пределами Украины.

Это решение принято для того, чтобы самолёты не стали «мишенями» на украинских авиабазах. Кроме того, размещение самолётов за границей позволит использовать их в качестве резерва на случай проведения ремонтных работ или замены неисправных истребителей.

Также часть полученных Киевом F-16 будет использоваться за границей для обучения украинских пилотов.

Депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что все истребители F-16, использующиеся в военных операциях против России, будут уничтожаться вне зависимости от места их базирования.

Впрочем, часто бывает, что украинские военачальники выдают желаемое за действительное, и реальность не соответствует их заявлениям, то есть попросту "брешуть".