Западная пресса угрожает партизанской войной в случае победы над ВСУ

Западная пресса пугает Россию началом партизанской войны в случае победы над ВСУ.

Если Россия победит в войне, Украина будет бомбить российские школы, — пишет газета Express.

Неясно, кого хотят запугать этими заявлениями, но западные СМИ продолжают писать об этом.

"Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу. Украина начнет повстанческую кампанию внутри России, и это будет гораздо более разрушительным, чем все, что мы видели на линии фронта.

Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры. Она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение. Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения.

Это страшнее для Путина, чем обычная война, потому что, если украинцы развяжут эту террористическую кампанию в России, он очень быстро потеряет власть, потому что люди скажут: "Вы не сделали достаточно, чтобы остановить это"".