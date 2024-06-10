Западная пресса пугает Россию началом партизанской войны в случае победы над ВСУ.
Если Россия победит в войне, Украина будет бомбить российские школы, — пишет газета Express.
Неясно, кого хотят запугать этими заявлениями, но западные СМИ продолжают писать об этом.
"Украина захочет вести террористическую деятельность в России, если Россия победит на Украине или получит какую-либо победу. Украина начнет повстанческую кампанию внутри России, и это будет гораздо более разрушительным, чем все, что мы видели на линии фронта.
Эта деятельность будет включать в себя бомбардировки школ, бомбардировку инфраструктуры. Она начнется всерьез, если Зеленскому будет навязано какое-либо мирное соглашение. Они сейчас абсолютно точно планируют подобные нападения.
Это страшнее для Путина, чем обычная война, потому что, если украинцы развяжут эту террористическую кампанию в России, он очень быстро потеряет власть, потому что люди скажут: "Вы не сделали достаточно, чтобы остановить это"".
Возможно, эти публикации должны успокоить западных читателей и встревожить российскую общественность. Впрочем, в реальности оказалось, что население бывших украинских регионов не готово к полноценной партизанской войне.
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