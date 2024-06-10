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Политолог Швейцер считает конференцию в Бюргенштоке бесполезной

Политолог Швейцер считает конференцию в Швейцарии бесполезной

2:44
Силовые структуры

Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН рассказал для Newsinfo. Ru о "мирной конференции" по Украине, которая проходит в Швейцарии.

Политолог Швейцер считает конференцию в Швейцарии бесполезной
Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

По мнению эксперта, данная встреча не будет иметь политического веса, поскольку в ней не участвуют ключевые фигуры. Среди них — генеральный секретарь ООН, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это будет обсуждение какой-то действительно актуальной темы без каких-то решений, которые никому и не нужны. Я этим специально не занимаюсь (я подчеркиваю), но я могу сказать, что привлечение к европейским партиям мира, как они себя называют, партии стран Африки, Азии, Латинской Америки — это сейчас не имеет никакой перспективы, потому что это очень долго от Африки и Латинской Америки" — считает Швейцер.

Представители различных политических сил, которые должны были участвовать в конференции по Украине, по очереди отказывались от участия в саммите. Как уже упоминалось, представителей США, Германии и Франции в этом мероприятии не будет.

"Не будет ни представителя Соединенных Штатов. Не будет России — это понятно, изначально было. Не будет и Соединенных Штатов, не будет от Евросоюза ничего особенного, потому что потеря и у Макрона, и у Олафа Шольца таковы, что это уже не авторитетные фигуры. Соответственно, что бы они ни сказали и ни решили, это никого не удовлетворит", — продолжает Швейцер.

Эксперт также отметил, что любые документы, которые могут быть подписаны по итогам этой "мирной конференции", не будут иметь никакого значения.

"Если у нас на уровне ООН принимаются решения, резолюции, которые никого не устраивают, но за них люди голосуют и они остаются документами. Можно вспомнить десятки документов, связанных с разными событиями, в том числе и в последнее время, которые приняты абсолютным большинством ООН. Ну и что? Ничего это не дает", — указывает на судьбу возможных документов "мирной конференции" Швейцер.

В завершение эксперт подчеркнул, что мир находится на очень опасном этапе, когда никакие мирные конференции и соглашения не могут решить проблемы.

"Решать должны сейчас, как я представляю, лидеры ведущих стран, но этих лидеров, к сожалению, нет, они просто отсутствуют, как мы видим, по итогам выборов, допустим, во Франции. Эмманюэль Макрон был лидером Европы. А что с ним сейчас? Абсолютно всё потеряно", — закончил Швейцер.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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