В Крыму осудили украинских пограничников за захват российского судна в 2018 году

Верховный суд Крыма вынес приговор двум сотрудникам пограничной службы Украины. Их осудили на 17 лет лишения свободы за захват российского рыболовного судна "Норд" в Азовском море в 2018 году.
По информации источника РИА Новости, речь идёт о судне "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками в марте 2018 года в Азовском море вместе с десятью членами экипажа. У всех моряков были российские паспорта, однако в Киеве их посчитали украинскими гражданами.
Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода. Капитана удерживали на Украине в течение 10 месяцев.
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