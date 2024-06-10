На шасси самолёта. Бегство из Киева Зеленского и его банды будет похоже на последние дни Кабула

Бегство с Украины Зеленского и его офиса будет копией Афганистана

Россия может полностью задействовать Северное направление, чтобы опять зайти с Белоруссии и с нескольких сторон атаковать Киев.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

ВСУ при этом уже вряд ли смогут удержать ситуацию, и повторится та же картина, которая была после вывода армии США из Афганистана.

Об этом сообщил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Украинские силы больше ничего не могут удержать, — не имеет значения, куда хотят продвинуться русские, — с ними покончено, многие дезертируют… Во-вторых, мы говорим о том, что у русских всегда было под рукой, но они предпочли этим не пользоваться. Это Северный фронт, выходящий из Белоруссии", — в эфире видеоблога отметил планировщик ряда крупных военных кампаний.

По его словам, теперь ВС РФ вполне могут воспользоваться этим направлением для похода на Киев, который может очень быстро подвергнуться нападению с севера, востока и юга.

Тогда Зеленский со своей "отважной маленькой группой друзей" погрузят наличность в самолёт — и попытаются покинуть столицу Украины.

"Это будет очень похоже на последние дни Кабула", — подытожил Макгрегор.

Это будет похоже на последние дни Кабула