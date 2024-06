На шасси самолёта. Бегство из Киева Зеленского и его банды будет похоже на последние дни Кабула

Россия может полностью задействовать Северное направление, чтобы опять зайти с Белоруссии и с нескольких сторон атаковать Киев.

