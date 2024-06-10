Главарь Организации украинских националистов* застрелен в окопе на Харьковском направлении.

Лидер ОУН* ликвидирован в окопе на Харьковском фронте

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главарь Организации украинских националистов (ОУН)* Николай Коханивский уничтожен в окопе.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом сообщают украинские ресурсы. Отмечается, что всё произошло на Харьковском направлении.

В Российской Федерации в отношении неонациста было заведено уголовное дело о призыве к терроризму.

В 2018 году Коханивский призывал к разгрому здания Россотрудничества в столице Украины. На следующий день в Киеве радикалы устроили погром.

* Организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России