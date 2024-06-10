Главарь Организации украинских националистов (ОУН)* Николай Коханивский уничтожен в окопе.
Об этом сообщают украинские ресурсы. Отмечается, что всё произошло на Харьковском направлении.
В Российской Федерации в отношении неонациста было заведено уголовное дело о призыве к терроризму.
В 2018 году Коханивский призывал к разгрому здания Россотрудничества в столице Украины. На следующий день в Киеве радикалы устроили погром.
* Организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России
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