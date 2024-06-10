США угрожают Китаю флотилией беспилотников

По информации издания Washington Post, в случае, если Китай начнёт операцию против Тайваня, США могут применить тысячи беспилотников, в том числе подводных, чтобы задержать продвижение китайской армии на месяц. Это даст время для принятия дальнейших мер.
Подготовку дронов планируется завершить к 2027 году. В США считают, что именно тогда Пекин может решиться на операцию против Тайваня.
В то же время у США нет никаких легальных оснований для вмешательства в случае китайской операции по принуждению тайваньских сепаратистов к условиям Китая.
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