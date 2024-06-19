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Лидер "Хезболлы" предостерёг Израиль

"Хезболла" обещала жёсткий ответ в случае агрессии Израиля

0:55
Силовые структуры

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что в случае полномасштабного конфликта с Израилем его движение благодаря своему арсеналу сможет наносить удары по любой части израильской территории.

"Враг знает, что мы готовились к худшему (…) и что ни в одном месте нельзя будет избежать наших ракет", — цитируют западные СМИ слова Насраллы из телевизионного выступления.

Он подчеркнул, что движение может наносить удары по целям в Средиземном море. В то же время он предупредил власти Кипра: если они продолжат предоставлять Израилю свои порты и аэродромы для военных учений, "Хезболла" может рассматривать правительство Кипра как участника конфликта.

Ранее стало известно, что израильский генштаб утвердил план агрессии против Ливана и "Хезболлы" даже вопреки запрещениям из Вашингтона. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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