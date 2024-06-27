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Зеленский на саммите НАТО предоставит план наступления, затем в НАТО решат по поставкам F-16

Зеленский на саммите НАТО будет доказывать, что готов наступать

0:48
Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский на июльском саммите альянса НАТО обязан будет предоставить общий план наступления Вооружённых сил в 2024 году.

Зеленский на саммите НАТО будет доказывать, что готов наступать
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Данный план будет показан "узкому" кругу лиц офицеров военного блока, после чего НАТО примет решение по поставке Киеву самолётов F-16.

А между тем, некоторые союзники по НАТО не желают брать на себя обязательства на несколько лет по расходам на помощь Украине. Одни опасаются публично раскрывать объём вложений, другие не хотят подкреплять обещания цифрами.

Речь идёт о инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга выделять по 40 млрд долларов на оружие для ВСУ ежегодно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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