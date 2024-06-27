Зеленский на саммите НАТО предоставит план наступления, затем в НАТО решат по поставкам F-16

Бывший президент Украины Владимир Зеленский на июльском саммите альянса НАТО обязан будет предоставить общий план наступления Вооружённых сил в 2024 году.
Данный план будет показан "узкому" кругу лиц офицеров военного блока, после чего НАТО примет решение по поставке Киеву самолётов F-16.
А между тем, некоторые союзники по НАТО не желают брать на себя обязательства на несколько лет по расходам на помощь Украине. Одни опасаются публично раскрывать объём вложений, другие не хотят подкреплять обещания цифрами.
Речь идёт о инициативе генсека НАТО Йенса Столтенберга выделять по 40 млрд долларов на оружие для ВСУ ежегодно.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.