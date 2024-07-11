Дмитрий Песков заявил о полномасштабном возрождении Холодной войны

Дмитрий Песков: страны Запада возобновили Холодную войну

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину заявил, что Германия, США, Франция и Великобритания напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

По словам Пескова, сейчас в отношениях с западными странами возвращаются все признаки холодной войны: конфронтация и прямое противостояние.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия должна учитывать нынешнюю позицию Запада. Это не повод для пессимизма, а, напротив, возможность мобилизоваться и использовать весь свой потенциал.

Ранее Песков заявил, что в Кремле идут консультации по пересмотру ядерной доктрины, которая в настоящее время предполагает оборонительный характер, но с учётом того, насколько мощная коалиция стран выступила фактически против России, может быть пересмотрена в сторону наступательного потенциала.