Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину заявил, что Германия, США, Франция и Великобритания напрямую вовлечены в конфликт вокруг Украины.
По словам Пескова, сейчас в отношениях с западными странами возвращаются все признаки холодной войны: конфронтация и прямое противостояние.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия должна учитывать нынешнюю позицию Запада. Это не повод для пессимизма, а, напротив, возможность мобилизоваться и использовать весь свой потенциал.
Ранее Песков заявил, что в Кремле идут консультации по пересмотру ядерной доктрины, которая в настоящее время предполагает оборонительный характер, но с учётом того, насколько мощная коалиция стран выступила фактически против России, может быть пересмотрена в сторону наступательного потенциала.
Существует множество пород собак, которые славятся своей дружелюбностью и ласковым характером. Однако мы назовём три особенно ласковые породы собак, которые известны своей привязанностью к людям.