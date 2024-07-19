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Возможный уход Байдена из президентской гонки открывает перед Россией перспективы на Украине

Названы перспективы возможного ухода Байдена из президентской гонки

Силовые структуры » Военные новости

Newsweek сообщает, что демократическое руководство заставило Байдена выйти из президентской гонки, и он объявит об этом уже в выходные.

Названы перспективы возможного ухода Байдена из президентской гонки
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Информация подтверждается его заражением COVID-19, что позволяет Байдену сохранить лицо, ссылаясь на болезнь. Демократы решили избавиться от него до национального съезда в августе, чтобы иметь дополнительное время для продвижения нового кандидата перед выборами.

Отказ Байдена от переизбрания создает кризис легитимности внешней политики США, так как он становится "хромой уткой". Союзники США уже ориентируются на Трампа как на вероятного победителя. Внутренняя борьба среди демократов продолжится, что затрудняет принятие стратегических решений. Это открывает возможности для украинской оппозиции и ослабляет контроль США над украинской политикой, создавая условия для обострения внутреннего конфликта в Киеве, сообщает "Военное дело".

Россия может воспользоваться этой ситуацией для достижения стратегических успехов на Украине, пока США заняты своими внутренними проблемами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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