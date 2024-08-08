Логический конец. "Искандеры" уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области с офицерами Генштаба

Две ракеты комплекса "Искандер-М" уничтожили в Харькове верхушку ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харьковской области удар двумя ракетами ОТРК "Искандер" уничтожен главный командный пункт армии Украины.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Из него велась координация всех действий ВСУ на этом направлении, сообщают военные блогеры.

По информации, в результате удара уничтожены до 20 человек, среди которых все высшие офицеры Вооружённых сил Украины.

"Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск "Харьков". Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединнными силами ВСУ. Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины. Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ", — перечисляют информресурсы.