Логический конец. "Искандеры" уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области с офицерами Генштаба

В Харьковской области удар двумя ракетами ОТРК "Искандер" уничтожен главный командный пункт армии Украины.
Из него велась координация всех действий ВСУ на этом направлении, сообщают военные блогеры.
По информации, в результате удара уничтожены до 20 человек, среди которых все высшие офицеры Вооружённых сил Украины.
"Михаил Драпатый — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий группировкой войск "Харьков". Андрей Гнатов — замначальника Генерального штаба ВСУ, командующий объединнными силами ВСУ. Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины. Владимир Горбатюк — замначальника Генерального штаба ВСУ", — перечисляют информресурсы.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.