Гора трупов за полчаса. Продолжается тотальное уничтожение неонацистов ВСУ в Курской области

В Курской области группа "Аида" продолжает массово уничтожать боевиков ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продолжается уничтожение националистов Вооружённых сил Украины в Курском приграничье.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, CC BY-SA 4.0

Сегодня, 13 августа, во вторник, бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" отличились в очередной раз. За полчаса были уничтожены два БМП "Бредли" с десантом, два броневика "Хаммер" с десантом и более 20 бандеровцев, которые пытались спрятаться.

Об этом сообщает Telegram канал "Дневник мракоборцев".

Автор, являющийся ветераном ЧВК "Вагнер", пишет, что они ожидают следующих неонацистов. Также сообщается, что чуть позже будет видеоролик об этом удачном уничтожении боевиков ВСУ.

Уничтожение танка и бронеавтомобиля ВСУ в приграничном районе Курской области