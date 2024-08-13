Продолжается уничтожение националистов Вооружённых сил Украины в Курском приграничье.
Сегодня, 13 августа, во вторник, бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" отличились в очередной раз. За полчаса были уничтожены два БМП "Бредли" с десантом, два броневика "Хаммер" с десантом и более 20 бандеровцев, которые пытались спрятаться.
Об этом сообщает Telegram канал "Дневник мракоборцев".
Автор, являющийся ветераном ЧВК "Вагнер", пишет, что они ожидают следующих неонацистов. Также сообщается, что чуть позже будет видеоролик об этом удачном уничтожении боевиков ВСУ.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.