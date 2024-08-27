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Без гроба закопают: предсказан конец Украины в 2025 году

Политолог: Германия не будет поддерживать Украину
0:58
Силовые структуры » Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко дал комментарий по поводу заявлений властей Германии о том, что в 2025 году страна не сможет финансировать Украину и оказывать ей военную помощь.

Политолог: Германия не будет поддерживать Украину
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что канцлер Германии заявил о невозможности выделения средств для ВСУ в следующем году. По его словам, Германия готова предоставить помощь в этом году, но на следующий год средств уже не будет.

Политолог добавил, что после этого Украине, возможно, "гроб понадобится, а в крайнем случае и без него закопают", пишет "Военное дело".

Кроме того, Ищенко указал на внутренние противоречия немецкой политики, которая, несмотря ни на что, продолжает поддерживать Украину, находящуюся на грани гибели.

Он подчеркнул, что даже без денег и оружия Германия все равно будет оказывать дипломатическую, экономическую и политическую поддержку Украине.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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