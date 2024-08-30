Товарищ Ким спешит на помощь: Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч контейнеров ракет

Северная Корея отправила в РФ очень символичное количество контейнеров с военными грузами — 13 тысяч.
Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на разведку, пристально следящей через спутники за северным соседом.
Предположительно, что большая часть поставок — это артиллерийские снаряды (122-мм). Также Сеул полагает, что в контейнерах "зенитные и противотанковые ракеты". Если сделать пересчёт в снаряды, что это будет 6 млн выстрелов.
Вероятно, это завышенная оценка. Помимо этого известно, что Пхеньян поставлял ВС РФ 120-мм миномётные боеснаряды, 122-мм ракеты для РСЗО "Град", снаряды для 130-мм пушек M-46, которые после поставок от КНДР теперь активно используют на СВО.
Также КНДР поставила РФ дальнобойный ПТРК Bulsae-4 с ракетами, управляемыми по волоконно-оптическому кабелю на дистанцию до 25 км и партию KN-23 "Кимскандер".
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.