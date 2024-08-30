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Товарищ Ким спешит на помощь: Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч контейнеров ракет

Северная Корея отправила в Россию 13 000 контейнеров
1:12
Силовые структуры

Северная Корея отправила в РФ очень символичное количество контейнеров с военными грузами — 13 тысяч.

Северная Корея отправила в Россию 13 000 контейнеров
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на разведку, пристально следящей через спутники за северным соседом.

Предположительно, что большая часть поставок — это артиллерийские снаряды (122-мм). Также Сеул полагает, что в контейнерах "зенитные и противотанковые ракеты". Если сделать пересчёт в снаряды, что это будет 6 млн выстрелов.

Вероятно, это завышенная оценка. Помимо этого известно, что Пхеньян поставлял ВС РФ 120-мм миномётные боеснаряды, 122-мм ракеты для РСЗО "Град", снаряды для 130-мм пушек M-46, которые после поставок от КНДР теперь активно используют на СВО.

Также КНДР поставила РФ дальнобойный ПТРК Bulsae-4 с ракетами, управляемыми по волоконно-оптическому кабелю на дистанцию до 25 км и партию KN-23 "Кимскандер".

Танку ВСУ оторвало башню после удара FPV-дрона в Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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