Подробность ночного ужаса для Киева. В Староконстантиново при взлёте уничтожены два самолёта СУ-24 с пилотами

В Николаеве уничтожен бункер польской ЧВК, занимавшейся установкой РЭБ в Курской области

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появились подробности по поражённой военной украинской технике и личном составе во время сегодняшних ночных ударов.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В Винницкой и Одесской областях уничтожены склады, где хранились запчасти и ремонтные базы натовской техники. Также российские ракеты уничтожили подземные хранилища и 4 цеха по ремонту средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и сборке беспилотников самолётного типа.

В районе Староконстантиново при взлёте были уничтожены два самолёта СУ-24 вместе с пилотами. В Николаевской области удар пришёлся в бункерный штаб польской ЧВК, которая занималась установкой и управлением РЭБ в Курской области.

Также в Одесской области ракеты ударили удар по скоплению тягачей с бронетранспортерами производства США и Турции.

Уточнения

Радиоэлектронная разведка (РЭР) — дисциплина сбора разведывательной информации на основе приёма и анализа электромагнитного излучения (ЭМИ).

Радиоэлектронная разведка использует как перехваченные сигналы из каналов связи между людьми и техническими средствами, так и сигналы работающей РЛС, станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тому подобных устройств. Радиоэлектронная разведка ведётся в диапазоне длин волн от единиц микрометров до десятков тысяч километров.

По своим особенностям радиоэлектронная разведка относится к техническим видам разведки.

