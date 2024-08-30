Появились подробности по поражённой военной украинской технике и личном составе во время сегодняшних ночных ударов.
В Винницкой и Одесской областях уничтожены склады, где хранились запчасти и ремонтные базы натовской техники. Также российские ракеты уничтожили подземные хранилища и 4 цеха по ремонту средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и сборке беспилотников самолётного типа.
В районе Староконстантиново при взлёте были уничтожены два самолёта СУ-24 вместе с пилотами. В Николаевской области удар пришёлся в бункерный штаб польской ЧВК, которая занималась установкой и управлением РЭБ в Курской области.
Также в Одесской области ракеты ударили удар по скоплению тягачей с бронетранспортерами производства США и Турции.
Радиоэлектронная разведка (РЭР) — дисциплина сбора разведывательной информации на основе приёма и анализа электромагнитного излучения (ЭМИ).
Радиоэлектронная разведка использует как перехваченные сигналы из каналов связи между людьми и техническими средствами, так и сигналы работающей РЛС, станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тому подобных устройств. Радиоэлектронная разведка ведётся в диапазоне длин волн от единиц микрометров до десятков тысяч километров.
По своим особенностям радиоэлектронная разведка относится к техническим видам разведки.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.