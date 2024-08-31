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Дурных нема, были — поубивали. США отказались отправлять наёмников на Украину для обслуживания F-16

Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
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Силовые структуры

Соединённые Штаты отказались отправлять на Украину подрядчиков для обслуживания американских самолётов F-16.

Пентагон отказался отправлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, PDM

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Администрация президента Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского гражданского персонала на Украину для обслуживания F-16 из-за опасений за их безопасность", — отмечают авторы статьи.

У американской стороны ещё не погасла надежда, что европейские государства возьмут на себя "большую, а возможно, и всю ответственность за обслуживание истребителей F-16" на Украине, подытожило издание.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation (в настоящее время — Lockheed Martin). Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости является самым массовым истребителем четвёртого поколения (на июнь 2018 года построено свыше 4604 самолётов) и пользуется успехом на международном рынке вооружений (состоит на вооружении 25 стран, на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире).

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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