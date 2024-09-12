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Спикер Госдумы Володин: просроченный американский обмылок Зеленский становится токсичным

Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Силовые структуры

ВС РФ будут вынуждены использовать более мощное оружие для защиты.

Спикер Госдумы Володин: бывшего президента Украины Зеленского ждёт суд
Фото: flickr.com by President Of Ukraine, CC0

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Так он отреагировал на просьбу экс-президента Украины Владимира Зеленского к Западу о разрешении на использование дальнобойных ракет по российским территориям.

"Обращаясь к США, Германии, Франции, Англии с просьбой о поставках дальнобойного вооружения, ракет и другой техники и обсуждая с ними вопросы нанесения ударов по территории России, Зеленский делает эти страны непосредственными участниками военного конфликта на Украине. Всё это приведёт к тому, что наша страна будет вынуждена отвечать, используя более мощное и разрушительное оружие, защищая своих граждан", — отметил спикер ГД РФ.

Зеленскому плевать на своих граждан, свою семью он давно вывез "в Европы". Сохраниться во власти у него не получится, а "со сменой глав на Западе этот просроченный американский обмылок становится токсичным", подчеркнул Володин, предупредив, что его ждёт суд.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. Экс-президент Украины и экс-Верховный главнокомандующий ВСУ.

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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