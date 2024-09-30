Украина никогда не получит от западных государств официального подтверждения на осуществление ударов по территории России дальнобойным оружием.
Военный эксперт Иван Коновалов рассказал NewsInfo.Ru, какая есть вероятность того, что западные государства официально позволят киевскому режиму совершить атаку по территории Российской Федерации дальнобойным оружием. По его мнению, Запад никогда не даст подтверждение на совершение ударов вглубь РФ.
Политолог также обратил внимание на то, что даже с учётом нулевой вероятности, что Запад разрешит украинской стороне нанести удар, само участие западных стран в такой мерзости станет подтверждено. Более того, там прекрасно осознают, что однажды это будет иметь последствия.
Помимо этого, военный эксперт акцентировал внимание на заявлениях неких источников, которые утверждают, что украинский глава с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленский якобы получил "отмашку", что вопрос использования украинской стороной оружия Соединённых Штатов для осуществления атак по РФ намерены рассмотреть по окончании ноябрьской процедуры избрания нового американского лидера.
Оружие дальнего боя Дальнобойное оружие — оружие, использующееся на дистанции, без прямого контакта с противником.
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.