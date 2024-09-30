Политолог рассказал, получит ли Украина разрешение от Запада для ударов по РФ

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина никогда не получит от западных государств официального подтверждения на осуществление ударов по территории России дальнобойным оружием.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал NewsInfo.Ru, какая есть вероятность того, что западные государства официально позволят киевскому режиму совершить атаку по территории Российской Федерации дальнобойным оружием. По его мнению, Запад никогда не даст подтверждение на совершение ударов вглубь РФ.

Политолог также обратил внимание на то, что даже с учётом нулевой вероятности, что Запад разрешит украинской стороне нанести удар, само участие западных стран в такой мерзости станет подтверждено. Более того, там прекрасно осознают, что однажды это будет иметь последствия.

Помимо этого, военный эксперт акцентировал внимание на заявлениях неких источников, которые утверждают, что украинский глава с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленский якобы получил "отмашку", что вопрос использования украинской стороной оружия Соединённых Штатов для осуществления атак по РФ намерены рассмотреть по окончании ноябрьской процедуры избрания нового американского лидера.

Уточнения

Оружие дальнего боя Дальнобойное оружие — оружие, использующееся на дистанции, без прямого контакта с противником.

