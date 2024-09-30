Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Израиль может начать операцию в Ливане в течнении нескольких часов
Как не растолстеть осенью: секреты активности в холодное время года
Посольство РФ обвиняет Лондон в сокрытии Скрипалей от общественности
Западные союзники склоняют Киев к территориальным уступкам
2024 стал годом массового дезертирства в рядах ВСУ
Власти Узбекистана опровергают сообщения об избиении русскоязычных школьников в Джизаке
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес

Политолог рассказал, получит ли Украина разрешение от Запада для ударов по РФ

1:19
Силовые структуры » Военные новости

Украина никогда не получит от западных государств официального подтверждения на осуществление ударов по территории России дальнобойным оружием.

Политолог рассказал, получит ли Украина разрешение от Запада для ударов по РФ
Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Военный эксперт Иван Коновалов рассказал NewsInfo.Ru, какая есть вероятность того, что западные государства официально позволят киевскому режиму совершить атаку по территории Российской Федерации дальнобойным оружием. По его мнению, Запад никогда не даст подтверждение на совершение ударов вглубь РФ.

Политолог также обратил внимание на то, что даже с учётом нулевой вероятности, что Запад разрешит украинской стороне нанести удар, само участие западных стран в такой мерзости станет подтверждено. Более того, там прекрасно осознают, что однажды это будет иметь последствия.

Помимо этого, военный эксперт акцентировал внимание на заявлениях неких источников, которые утверждают, что украинский глава с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Зеленский якобы получил "отмашку", что вопрос использования украинской стороной оружия Соединённых Штатов для осуществления атак по РФ намерены рассмотреть по окончании ноябрьской процедуры избрания нового американского лидера.

Уточнения

Оружие дальнего боя Дальнобойное оружие — оружие, использующееся на дистанции, без прямого контакта с противником.

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия
Дизайн и интерьер
Модный интерьер 2024: больше цвета, меньше однообразия Аудио 
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Военные новости
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага Аудио 
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Абхазия и Южная Осетия выдвинули Грузии требования о начале диалога по воссоединению Любовь Степушова SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США
Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Последние материалы
Telegram усилит борьбу с незаконным контентом в Южной Корее
WSJ: республиканцы намерены вернуть Сенат под свой контроль
Россия требует разъяснений по делу Скрипалей и Стерджес
ООН подсчитал урон, нанесенный по сектору Газа
Бубен и кирка: названы вещи, которые туристы забывают в аэропортах
Кобальт и литий становятся "новой нефтью" с подачи китайских компаний
Эксперт: нужно обращаться к ортодонту, если ребёнок спит с открытым ртом или закусывает язык
Минобороны РФ уничтожило эшелон ВСУ с боеприпасами
Генштаб: призывники получат возможность обжаловать решения комиссий до суда через "Госуслуги"
Пластическая хирургия осенью: плюсы и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.