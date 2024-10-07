Эксперт объяснил, медлительность Запада в вопросе ударов по России

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог, историк и публицист Владимир Ищенко в интервью "Военному делу" ответил на вопросы, касающиеся противостояния России и Запада и потенциальной угрозы ядерной войны.

Фото: tecnodefesa.com.br by Tecnologia e Defesa, CC BY-SA 4.0

По мнению эксперта, Россия может пойти на любые действия в ответ на разрешение Запада бить вглубь ее территории, вплоть до прямого конфликта с НАТО и ядерного удара. По его мнению, именно неконкретность этого ответа пугает Запад.

"Для Запада не так страшен конкретный прогнозируемый ответ, к которому можно подготовиться, как непрогнозируемая неизвестность, которую нельзя опровергнуть, так как не знаешь какие действия придётся опровергать”, — отметил политолог.

Владимир Ищенко, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, сказал, что такое решение принимается в крайнем случае, и его практически невозможно предугадать.

"Проблема в том, что решение о ядерном ответе принимается ad hoc, когда внезапно становится понятно, что все остальные меры сдерживания исчерпаны. И никто, даже тот, кто применит ядерное оружие, не знает в какой момент опасность поражения своей страны перевесит опасность отправки человечества в каменный век”, — рассказал эксперт.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие - оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.



