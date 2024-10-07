Эксперт объяснил, медлительность Запада в вопросе ударов по России

Политолог, историк и публицист Владимир Ищенко в интервью "Военному делу" ответил на вопросы, касающиеся противостояния России и Запада и потенциальной угрозы ядерной войны.
По мнению эксперта, Россия может пойти на любые действия в ответ на разрешение Запада бить вглубь ее территории, вплоть до прямого конфликта с НАТО и ядерного удара. По его мнению, именно неконкретность этого ответа пугает Запад.
"Для Запада не так страшен конкретный прогнозируемый ответ, к которому можно подготовиться, как непрогнозируемая неизвестность, которую нельзя опровергнуть, так как не знаешь какие действия придётся опровергать”, — отметил политолог.
Владимир Ищенко, отвечая на вопрос о возможности ядерной войны, сказал, что такое решение принимается в крайнем случае, и его практически невозможно предугадать.
"Проблема в том, что решение о ядерном ответе принимается ad hoc, когда внезапно становится понятно, что все остальные меры сдерживания исчерпаны. И никто, даже тот, кто применит ядерное оружие, не знает в какой момент опасность поражения своей страны перевесит опасность отправки человечества в каменный век”, — рассказал эксперт.
А́томное (или я́дерное) ору́жие - оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.
Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.