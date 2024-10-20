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рышка котла схлопывается. Российская армия наступает на Курахово и сжимает клещи вокруг города Горняк

1:04
Силовые структуры

Российские войска сжимают клещи вокруг Горняка, наступая на город Курахово.

рышка котла схлопывается. Российская армия наступает на Курахово и сжимает клещи вокруг города Горняк
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, PDM

Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российская армия вошла в н. п. Звёздное на подступах к селу Кураховка (к северо-востоку от Курахово), продвинувшись в городе Горняк.

"Русские имели продвижение в северных окрестностях и продолжают двигаться в глубину города с целью его полного занятия. Там сейчас солдатам ВСУ очень нелегко", — пишет DS.

Кураховка и Горняк — это ключевые населённики для срезания украинского выступа к востоку от Курахово. Также русские продвинулись северо-западнее Красногоровки на участке шириной 3,5 километров и продолжают штурмы севернее Жуковского водохранилища и в северо-восточной части Зоряного.

Также на Кураховском участке ВС РФ атакуют в районе Максимильяновки и продвигаются вдоль лесопосадок южнее поселка к балке Долгой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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