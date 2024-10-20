Российские войска сжимают клещи вокруг Горняка, наступая на город Курахово.
Украинский аналитический ресурс Deep State сообщил, что российская армия вошла в н. п. Звёздное на подступах к селу Кураховка (к северо-востоку от Курахово), продвинувшись в городе Горняк.
"Русские имели продвижение в северных окрестностях и продолжают двигаться в глубину города с целью его полного занятия. Там сейчас солдатам ВСУ очень нелегко", — пишет DS.
Кураховка и Горняк — это ключевые населённики для срезания украинского выступа к востоку от Курахово. Также русские продвинулись северо-западнее Красногоровки на участке шириной 3,5 километров и продолжают штурмы севернее Жуковского водохранилища и в северо-восточной части Зоряного.
Также на Кураховском участке ВС РФ атакуют в районе Максимильяновки и продвигаются вдоль лесопосадок южнее поселка к балке Долгой.
Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.