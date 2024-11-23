Бегут с корабля. Сотрудники посольств США, Британии, Германии и Франции выехали за пределы Украины

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поступает информация, что сотрудники американского, французского, британского и немецкого посольств выехали с Украины.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, PDM зеленский

Об этом пишет портал "Украина.ру", ссылаясь на источники.

Большинство убежали в Польшу, правда, кто-то отправился домой.

Западные посольства будут пустовать там до саммита НАТО, который пройдёт в начале декабря. Также покинули Незалежную китайские дипломаты и представители Нидерландов, Бельгии и скандинавы.

Есть данные, что сотрудники американского посольства, накануне вероятного удара "Орешником", пережидали опасность в Днепропетровске.