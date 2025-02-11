Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему мужчины со всего мира едут в Турцию за новыми волосами
Секреты выбора идеального букета невесты, который подчеркнет стиль вашей свадьбы
Стройняшки забыли об этих привычках: какие дела мешают вам похудеть
Юрия Лозу вывело из себя ТВ-шоу Маска
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Что нужно знать о наследовании земельных участков без межевания с 1 марта
Зелень перестанет горчить раз и навсегда: есть простой способ сделать её вкуснее
Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах
Что грозит пассажиру, выпрыгнувшему с самолёта во время взлёта

Команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине

0:44
Силовые структуры

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине.

Кит Келлог
Фото: commons.wikimedia.org by JKTKMM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кит Келлог

Сделано это, чтобы учесть мнение евросоюзников, сообщает газета The Daily Telegraph. 

Спецпосланник США по Украине и РФ Кит Келлог заявил дипломатам Евросоюза, что он выслушает точки зрения на форму, которую должен иметь мирный план, и какой вклад в процесс внесут правительства других государств.

По словам издания, Келлог обещает провести эти переговоры с "премьерами и президентами" из стран, входящих в блок НАТО. Этот шаг должен заверить европартнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, организованных Вашингтоном.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Красота и стиль
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат Аудио 
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Туризм
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Не мерзнет, не болеет, не капризничает — и каждый год радует стабильным урожаем: идеальная слива для сурового климата
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Последние материалы
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Что нужно знать о наследовании земельных участков без межевания с 1 марта
Зелень перестанет горчить раз и навсегда: есть простой способ сделать её вкуснее
Дерево цветёт, но нет плодов? Разбираемся в причинах
Что грозит пассажиру, выпрыгнувшему с самолёта во время взлёта
Как новый метод лечения аллергии на арахис меняет всё, что мы знали о пищевых аллергиях
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Если у друга такая тачка, у него точно два таланта: водить и ремонтировать
Уход за грудью в самый важный период жизни: полезные советы для будущих мам
Команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.