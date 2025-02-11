Команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by JKTKMM, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кит Келлог

Сделано это, чтобы учесть мнение евросоюзников, сообщает газета The Daily Telegraph.

Спецпосланник США по Украине и РФ Кит Келлог заявил дипломатам Евросоюза, что он выслушает точки зрения на форму, которую должен иметь мирный план, и какой вклад в процесс внесут правительства других государств.

По словам издания, Келлог обещает провести эти переговоры с "премьерами и президентами" из стран, входящих в блок НАТО. Этот шаг должен заверить европартнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, организованных Вашингтоном.