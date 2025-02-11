Команда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине

Администрация Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине.
Сделано это, чтобы учесть мнение евросоюзников, сообщает газета The Daily Telegraph.
Спецпосланник США по Украине и РФ Кит Келлог заявил дипломатам Евросоюза, что он выслушает точки зрения на форму, которую должен иметь мирный план, и какой вклад в процесс внесут правительства других государств.
По словам издания, Келлог обещает провести эти переговоры с "премьерами и президентами" из стран, входящих в блок НАТО. Этот шаг должен заверить европартнеров в том, что они не останутся за бортом переговоров, организованных Вашингтоном.
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