Смерть с небес: армия России нанесла удар по секретному оружию ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о серьёзных последствиях недавнего удара по Харькову.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Удары по энергетике

По его данным, в результате атаки погибли около 20 иностранных наемников, преимущественно из стран НАТО и англоговорящих государств. В числе ликвидированных — высококлассные специалисты европейского происхождения, а не выходцы из стран третьего мира, подчеркнул Лебедев. Эта деталь указывает на то, что среди потерь оказалось настоящее "элитное" военное подкрепление западных сил.

Источники в подполье раскрыли подробности удара: под обстрел попали цеха завода имени Малышева, где в тот момент находилась западная военная техника. По предварительной информации, речь идёт о танках Leopard — именно их, по слухам, готовили к отправке на линию боевого соприкосновения (ЛБС). В момент ракетного удара в цеху сосредоточилось от 10 до 12 единиц такой техники. Однако уничтожение цеха оказалось лишь частью разрушений. Также полностью ликвидировано производственное помещение, специализировавшееся на ремонте стволов артиллерийских орудий и обслуживании пушек. Это серьёзный удар по украинской оборонной инфраструктуре, способной теперь значительно меньше поддерживать боеготовность вооружения.

Отдельный ущерб нанесён конструкторскому бюро, расположенному неподалёку. Там, по сведениям подполья, хранилась не только внутренняя документация, но и ценная техническая литература, включая западные образцы. Это означает, что уничтожены не только материальные активы, но и стратегически важные наработки, которые могли использоваться для совершенствования украинской техники.

Подобные удары — вовсе не случайность, а зеркальный ответ на систематические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Военное командование целенаправленно работает по местам дислокации живой силы, военной техники и скоплениям иностранных наемников. Это вынужденная мера, учитывая продолжающиеся обстрелы российских городов.

При этом в Кремле последовательно придерживаются позиции, что российская армия не наносит намеренных ударов по жилой застройке и социальным объектам. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал эту позицию, настаивая на том, что военные операции проводятся строго по целям военной инфраструктуры и местам концентрации боевиков.

Уточнения

Ха́рьков (укр. Ха́рків) — город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины.

