Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крах Киева: скорый дефолт убьет Украину
Неожиданный поворот на юбилее Агутина: Zivert отказалась выступать на концерте
Немецкая беда: Германия обвинила Трампа в смерти экономики
Как сделать компост без вони и вредителей — проверенные советы
Кошка как барометр здоровья: рвота, которая предсказывает беду
Праздник Трампа: что случится в США в честь 100 дней президентства Трампа
Кофе с губительным подвохом: офисный автомат может портить кровь
Оставить без всего: Словакия приняла решение в отношении украинских беженцев
Работа для штурмовиков: ВС РФ наносят удары по ВСУ на Курщине

Смерть с небес: армия России нанесла удар по секретному оружию ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости о серьёзных последствиях недавнего удара по Харькову.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

По его данным, в результате атаки погибли около 20 иностранных наемников, преимущественно из стран НАТО и англоговорящих государств. В числе ликвидированных — высококлассные специалисты европейского происхождения, а не выходцы из стран третьего мира, подчеркнул Лебедев. Эта деталь указывает на то, что среди потерь оказалось настоящее "элитное" военное подкрепление западных сил.

Источники в подполье раскрыли подробности удара: под обстрел попали цеха завода имени Малышева, где в тот момент находилась западная военная техника. По предварительной информации, речь идёт о танках Leopard — именно их, по слухам, готовили к отправке на линию боевого соприкосновения (ЛБС). В момент ракетного удара в цеху сосредоточилось от 10 до 12 единиц такой техники. Однако уничтожение цеха оказалось лишь частью разрушений. Также полностью ликвидировано производственное помещение, специализировавшееся на ремонте стволов артиллерийских орудий и обслуживании пушек. Это серьёзный удар по украинской оборонной инфраструктуре, способной теперь значительно меньше поддерживать боеготовность вооружения.

Отдельный ущерб нанесён конструкторскому бюро, расположенному неподалёку. Там, по сведениям подполья, хранилась не только внутренняя документация, но и ценная техническая литература, включая западные образцы. Это означает, что уничтожены не только материальные активы, но и стратегически важные наработки, которые могли использоваться для совершенствования украинской техники.

Подобные удары — вовсе не случайность, а зеркальный ответ на систематические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. Военное командование целенаправленно работает по местам дислокации живой силы, военной техники и скоплениям иностранных наемников. Это вынужденная мера, учитывая продолжающиеся обстрелы российских городов.

При этом в Кремле последовательно придерживаются позиции, что российская армия не наносит намеренных ударов по жилой застройке и социальным объектам. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал эту позицию, настаивая на том, что военные операции проводятся строго по целям военной инфраструктуры и местам концентрации боевиков.

Уточнения

Ха́рьков (укр. Ха́рків) — город на северо-востоке Украины, важный промышленный и научный центр страны, административный центр Харьковской области, Харьковского района и Харьковской городской общины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Наука и техника
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Крах Киева: скорый дефолт убьет Украину
Неожиданный поворот на юбилее Агутина: Zivert отказалась выступать на концерте
Немецкая беда: Германия обвинила Трампа в смерти экономики
Как сделать компост без вони и вредителей — проверенные советы
Кошка как барометр здоровья: рвота, которая предсказывает беду
Праздник Трампа: что случится в США в честь 100 дней президентства Трампа
Кофе с губительным подвохом: офисный автомат может портить кровь
Оставить без всего: Словакия приняла решение в отношении украинских беженцев
Работа для штурмовиков: ВС РФ наносят удары по ВСУ на Курщине
Саке и сельская идиллия: как Япония спасает свои города от толп туристов, а деревни — от забвения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.