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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Одной загадкой войны стало меньше - найдена затонувшая "Армения"

Силовые структуры » Министерство обороны

Теплоход "Армения", затопленный нацистами в годы войны, нашли у берегов Крыма.

Санитарное судно обнаружил глубоководный комплекс "Селигер" Минобороны в 17 милях от Ялты.

"Корабль находился на большом склоне, сползая в расщелину. Глубина, как и ранее заявляли, — 1500 метров", — рассказали участники "Русской подводно-исследовательской экспедиции".

"Теперь мы точно знаем, где покоится самая большая катастрофа на Черном море", — подчеркнули они.

О том, что "Армения" утонула именно в этом месте, поисковики догадывались давно

По словам учёных, данная точка, как наиболее вероятное место катастрофы, была обозначена ещё в 2016 году. В 2017 году на дне была зафиксирована сильная магнитная аномалия, после чего началась подготовка к исследованию объекта глубоководным аппаратом, сообщает "Российская газета".

Почему это была "самая большая катастрофа"

Теплоход "Армения" затонул 7 ноября 1941 года. На борту, по разным данным, находилось от 4,5 до 10 тысяч человек. По количеству жертв это самая большая катастрофа среди судов стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны. Судно перевозило раненых и эвакуированных жителей Севастополя.

Работы по поиску теплохода велись десятилетиями, но до сих пор точное место затопления оставалось загадкой. Несколько раз различные экспедиции объявляли об успехе и обнаружении координат гибели судна, но эти сведения не подтверждались.

К слову, эхо минувшей войны продолжает, во многом благодаря поисковым отрядам, звучать над страной. Хотя прошло 75 лет, не все погибшие герои обрели последний покой: их продолжают находить и с воинскими почестями хоронить.

"Правда.Ру" постоянно рассказывает о находках поисковых отрядов. Например, в 2002 году.

Эхо Великой Отечественной: солдат находят в земле, танки — в воде

Из водоемов области может быть изъято около 20 единиц тяжелой боевой техники. Об этом сообщил Иван Андреев, руководитель областного объединения "Поиск".

Общаясь с местными жителями в сельской местности, поисковики получили информацию о двух десятках водоёмов, где может быть найдена боевая техника. Две таких точки на территории области уже известны наверняка. В селе Ржавец Прохоровского района и в колхозе имени Фрунзе. В последнем бойцы поискового отряда нашли танк Т-34, находившийся в годы ВОВ на вооружении 26 гвардейской танковой бригады. Как рассказал И. Андреев, уходя, солдаты взорвали танк. В болоте он "разложился, как карточный домик". Сейчас поднятые из-под воды фрагменты танка находятся на машинном дворе колхоза, и, по словам И. Андреева, вполне могут составить основу для нового мемориального сооружения.

Поднимать объекты со дна водоема лучше всего зимой, когда по ледяному покрову можно подогнать технику. "Поиск" располагает специальным "глубинным прибором", как его называют сами поисковики. Оборудование им помогла приобрести администрация области.

Большая поисковая экспедиция в Ивнянский район планируется и этим летом. Из Центрального архива Минобороны РФ члены "Поиска" привезли копии карт района, на которых неизвестным штабным писарем нанесены места массовых санитарных захоронений военных времен. Ориентируясь на эти карты, бойцы поискового отряда планируют новые раскопки, к которым они намерены привлечь коллег из Москвы, Нижнего Тагила, городов Белоруссии и Украины.

Опознание найденных останков осложняется тем, что смертные медальоны, введенные в марте 1941, были отменены уже в октябре того же года. По этой причине сегодня из ста найденных солдатских тел опознаны могут быть лишь 5-7. С германской стороны ситуация проще, здесь ношение медальона было обязательным. Сегодня, как рассказывает И. Андреев, так называемые черные следопыты находят эти медальоны и пытаются продать их родным погибших в Германию. Однако эти попытки заканчиваются лишь нотами протеста из посольств и, как результат, простым изъятием найденного — на основании действующих межправительственных соглашений. По одному из таких документов Венгрия закрывает государственные долги России (СССР) в обмен на захоронения тысяч найденных тел на специально отведенном кладбище в Воронежской области.

ИА "Белмедиа"

Темы селигер минобороны берег крыма теплоход армения затонувший теплоход глубоководный комплекс
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