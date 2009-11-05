С банковской карты актрисы Зои Бербер похитили все деньги

Актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале "Реальные пацаны", стала жертвой мошенников. С ее банковской карты была похищена крупная сумма денег. Она подала заявление в полицию 14 февраля. Актриса сообщила, что несколько дней назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности "Сбербанка".

Злоумышленник сообщил, что со счета Бербер пытаются снять деньги и под предлогом защиты банковской карты вынудил актрису установить на телефон приложение удаленного доступа. В течение последующих 20 минут с карты Бербер было выведено на различные счета около 300 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала, как мошенники воспользовались эпидемией гриппа на Украине и стали изготавливать контрафактные марлевые повязки.

В разгар эпидемии гриппа на Украине хитроумные мошенники решили подзаработать и открыли в Крыму подпольный цех по производству марлевых повязок, которые в последнее время пользуются невиданным спросом.﻿

По информации налоговой службы, цех находился в городе Красноперекопске на севере Крыма. Милиционеры изъяли оборудование и товар, производство которого велось без необходимых на то документов.

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Производимые здесь маски продавались по 3 гривны (около 35 центов) за штуку. Однако эта цена превышает максимальную стоимость повязки, установленную украинскими министрами. Два дня назад правительство Украины постановило, что марлевая маска многоразового использования должна продаваться покупателям не дороже 1,5 гривен (около 17 центов).﻿Напомним, что на прошлой неделе на Украине была объявлена эпидемия гриппа, унесшего жизни 95 человек.﻿