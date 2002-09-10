Минобороны заказало новые самолеты-амфибии Бе-200ЧС

В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) сообщили, что после первого успешного полета самолет-амфибии Бе-200ЧС, его начнут готовить для передачи Минобороны.

Можно говорить о том, что разработчик — ТАНКТ имени Бериева — и оборонное ведомство пришли к новым договоренностям. Об объемах поставок пока сведений нет.

"Сегодня с заводского аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС", — говорится в сообщении ОАК.

Пополнение морской авиации РФ

Самолет-амфибия будет передан в подразделение российской авиации ВМФ.

Прежний контракт на поставку этой техники был заключен в 2013 году. Он подразумевал передачу оборонному ведомству двух Бе-200ЧС, а также модернизированных самолетов Бе-200ПС.

Затем Минобороны сняло прежние обязательства с производителя. Сегодня говорится о заключении нового соглашения.

Помощник в экстренных ситуациях

Бе-200 разрабатывался для выполнения спецзаданий:

тушения пожаров;

оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий;

поиска и спасения на воде;

санитарных и грузовых перевозок.

Бе-200 может совершать взлеты и посадки как на суше, так и на воде.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Бе-200 установил мировые рекорды.

На IV международном гидроавиасалоне в Геленджике российский самолет Бе-200 установил девять мировых рекордов.

Как сообщает РИА "Новости", машина показала рекордное время при подъеме двух тонн груза на высоту три, шесть и девять тысяч метров в классе "самолет-амфибия". Она стартовала из Геленджикской бухты и приземлилась в аэропорту Анапы.

Накануне Бе-200 установил девять мировых рекордов в классе "гидросамолет", то есть он стартовал с воды и совершил посадку на воду.

По словам командира экипажа самолета Николая Кулешова, полет прошел в штатном режиме, машина поднялась на высоту 9,5 тысячи метров.

Согласно уставу Международной авиационной федерации, рекорды могут быть утверждены лишь через три месяца.