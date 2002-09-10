В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) сообщили, что после первого успешного полета самолет-амфибии Бе-200ЧС, его начнут готовить для передачи Минобороны.
Можно говорить о том, что разработчик — ТАНКТ имени Бериева — и оборонное ведомство пришли к новым договоренностям. Об объемах поставок пока сведений нет.
"Сегодня с заводского аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС", — говорится в сообщении ОАК.
Самолет-амфибия будет передан в подразделение российской авиации ВМФ.
Прежний контракт на поставку этой техники был заключен в 2013 году. Он подразумевал передачу оборонному ведомству двух Бе-200ЧС, а также модернизированных самолетов Бе-200ПС.
Затем Минобороны сняло прежние обязательства с производителя. Сегодня говорится о заключении нового соглашения.
- тушения пожаров;
- оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий;
- поиска и спасения на воде;
- санитарных и грузовых перевозок.
Бе-200 может совершать взлеты и посадки как на суше, так и на воде.
На IV международном гидроавиасалоне в Геленджике российский самолет Бе-200 установил девять мировых рекордов.
Как сообщает РИА "Новости", машина показала рекордное время при подъеме двух тонн груза на высоту три, шесть и девять тысяч метров в классе "самолет-амфибия". Она стартовала из Геленджикской бухты и приземлилась в аэропорту Анапы.
Накануне Бе-200 установил девять мировых рекордов в классе "гидросамолет", то есть он стартовал с воды и совершил посадку на воду.
По словам командира экипажа самолета Николая Кулешова, полет прошел в штатном режиме, машина поднялась на высоту 9,5 тысячи метров.
Согласно уставу Международной авиационной федерации, рекорды могут быть утверждены лишь через три месяца.
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