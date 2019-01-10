США в Арктике могут повторить "Керченский кризис"

Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки планомерно и настойчиво усиливают свое военное присутствие в Арктике. Вполне возможно, что в самое ближайшее время и без того напряженная ситуация там серьезно обострится.
С середины прошлого века присутствие Военно-морских сил США в регионе было незначительным. Однако, сообщил недавно Вашингтон, в ближайшее время оно увеличится — в Арктику направятся новые американские надводные корабли. Все потому, указали представители Соединенных Штатов Америки, что свое военное присутствие в регионе усиливает Российская Федерация.
Примечательно, что США намерены увеличивать не только свое присутствие в Арктике, но и всячески помогать в этом другим странам, входящим в состав Североатлантического альянса. Так, например, американские военные активно сотрудничают в этом направлении с Данией, Канадой, Норвегией, Исландией, Финляндией и Швецией.
Вполне возможно, считают эксперты, что в скором времени весь мир станет свидетелем военных провокаций в Арктике. Провокаций, указывают они, подобных той, что Военно-морские силы Украины устроили недавно в Керченском проливе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, будто стране важнее построить стену на границе с Мексикой, а не увеличивать свое военное присутствие в Арктике.
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