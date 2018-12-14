В США предположили, какой будет неядерная война России и НАТО

Неядерная война между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса может начаться на территории прибалтийских государств — Латвии, Литвы и Эстонии.

Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Так, пишут авторы материала, Прибалтика бы первой попала под удар, потому что является одной из самых уязвимых территорий НАТО. Россия, уверены в The National Interest, первым делом переправила бы свои подразделения именно туда. И открытое вооруженное противостояние, уверены военные эксперты, первое время непременно разворачивалось бы в пользу Российской Федерации, а не Североатлантического альянса.

Дальше, прогнозируют авторы материала, развернется масштабная война на территории современной континентальной Европы. Россия, заявляют они, будет противостоять мобилизованным общим силам стран-участниц НАТО. И у РФ, подытоживают авторы материала, не будет шансов совладать с Североатлантическим альянсом.

Напомним, что на сегодняшний день в НАТО входит 29 государств. В этом списке есть почти все страны Европы — от вышеупомянутых прибалтийских государств до уверенных в себе Германии, Великобритании и Франции и "маленьких, но гордых" Албании, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии и прочих.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Конгрессе Соединенных Штатов Америки поразмышляли над тем, как в случае непредвиденных обстоятельств будет развиваться война их страны с Российской Федерацией или Китайской народной республикой. Представители американского правительство заявили, что не уверены в победе армии США.

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