В США признали превосходство российского танка над танками НАТО

В 2015 году Министерство обороны Российской Федерации презентовало общественности свое новое детище — российский танк "Армата", или, как его еще называют, Т-14.
Основные танки Североатлантического альянса — британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams — по сравнению с "Арматой", устарели. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.
Так, уверены авторы материала, британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams значительно уступают российской "Армате" в "живучести". Эксперты из The National Interest указывают, что боевые машины стран-участниц НАТО можно, безусловно, оснастить дополнительными уровнями брони и защиты, но это сильно скажется на их скорости и маневренности.
В то же время у российского танка Т-14, восхищаются авторы материала, есть одно из самых передовых средств защиты танков — комплекс активной защиты.
Также, уверены американские эксперты, британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams уступают новой российский боевой машине и в огнестрельной мощи.
Соединенным Штатам Америки и Великобритании, подытоживают эксперты из The National Interest, необходимо задуматься над улучшением своей военной техники.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупное западное издание решило предсказать ход неядерной войны между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса. Так, убеждены эксперты, Россия войну с НАТО проиграет. А начнется открытое вооруженное противостояние, указывают авторы материала, в Прибалтике — самом слабом регионе Североатлантического альянса.
Фото: mil.ru
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