Warrior Maven: новая американская артиллерия не уступает российским аналогам

Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки достигли нового технического прогресса в области артиллерии.

Об этом пишет американское аналитическое издание The Warrior Maven.

Так, пишут авторы материала, Министерство обороны США смогло добиться значительного увеличения радиуса действия своей артиллерии. Теперь американская армия имеет возможность стрелять 155-миллиметровыми снарядами на расстояние до 62 километров. Таким образом, считают авторы материала, армия США сделала серьезный шаг в направлении своей главной цели - догнать и превзойти артиллерию Российской Федерации и Китайской народной республики.

Россия, указывают авторы материала, выпускает новые средства противовоздушной обороны и стремительно увеличивает флот своих беспилотников, что служат для поиска и определения цели. Соединенные Штаты Америки, пишут американские журналисты, всерьез этим обеспокоены и на фоне весьма напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном делают все для того, чтобы их армия ни в чем не уступала российской.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что в США признали превосходство российского танка Т-14 над основными боевыми машинами стран Североатлантического альянса. Британский Challenger 2 и американский M1A2 Abrams по сравнению с ним, сетуют западные эксперты, устарели.

Также «Правда.Ру» писала о том, что американское издание The Business Insider составило список 25-ти самых мощных армий мира. Авторы материала, что примечательно, оказались патриотами - армию США они поставили на первое место рейтинга. На второе и третье места соответственно эксперты поставили Российскую Федерацию и Китайскую народную республику.

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